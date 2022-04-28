Маркевич: "Зеленський - це той президент, на якого Україна чекала"

Джерело - Pressing.
Колишній тренер Карпат, Металіста, Дніпра та збірної України Мирон Маркевич визнав, що помилявся щодо чинного президента України Володимира Зеленського.
Про це фахівець розповів у інтерв'ю Сергію Пейчеву на YouTube-каналі Pressing:
"Спочатку я скептично ставився до кандидатури Зеленського, але тепер я дійсно бачу, що він - той, кого ми всі чекали. Бажаю йому здоров'я, аби все витримати і на зло всім ворогам побудувати країну, якою пишатимуться в Європі".
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