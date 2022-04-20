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Буряк: "Думка Маркевича не цікава ні керівництву, ні тренерам, ні вболівальникам Динамо"

Сьогодні 19:15 Андрій Дунець 124 0
Буряк: "Думка Маркевича не цікава ні керівництву, ні тренерам, ні вболівальникам Динамо"
#Леонід Буряк, #Мирон Маркевич, #Динамо

Джерело - OBOZREVATEL.

Мирону Маркевичу слід припинити висловлюватися в публічному полі про київське Динамо. 

Про це в інтерв'ю сайту OBOZREVATEL заявив колишній футболіст та тренер біло-синіх Леонід Буряк:

"На жаль, не у всіх наших функціонерів є прагнення до єднання української футбольної родини в цей складний час. Це я про Мирона Маркевича. Після завершення досить активної кар'єри тренера він почав працювати у Федерації футболу України. Мені незрозуміло, чому Мирон Богданович так ставиться до київського Динамо, за першої ж нагоди, навіть у нинішній нелегкий час, намагається "уколоти", "зачепити" київський клуб. А чи не краще йому всі свої зусилля зараз спрямувати на нашу національну збірну, на яку 1 червня чекає складне випробування – матч плей-офф відбору на ЧС-2022 зі збірною Шотландії? Тим більше, у нашої головної команди країни проблем поки що не бракує…

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Якщо Мирону Богдановичу чомусь не подобається Динамо, його тренувальний процес, його наставники та керівництво клубу, моя порада – не дивитись ігри за участю киян, просто вимикати телевізор. А свої поради, побажання та критичні стріли він може залишити при собі. Нехай береже свою нервову систему, адже його думка не цікава ні керівництву клубу, ні тренерам, ні вболівальникам біло-синіх. Динамо і без нього знає, що і коли йому робити, і його підказок не потребує.

Краще спрямуйте, Мироне Богдановичу, свою невгамовну енергію на те, як відродити колишню популярність Карпат, Металіста, Дніпра - клубів, в яких ви працювали і які покинули нашу вітчизняну Прем'єр-лігу або взагалі зникли з футбольної карти. Адже президенти цих клубів – Петро Димінський, Олександр Ярославський, Ігор Коломойський – створювали вам, головному тренеру, всі умови для плідної роботи. А де зараз бразильці Марлос та Жуніор Мораєс, які отримали українське громадянство, чому свого часу ви активно сприяли?

В українському футболі і так дуже багато проблем, якими міг би зайнятися цей фахівець. Було б у нього бажання цим займатися, а не розганяти "зраду" і шукати "підводне каміння" там, де їх апріорі бути не може.

А київське Динамо, до якого з великими "симпатіями" та "повагою" ставиться пан Маркевич, у травні відзначить своє 95-річчя. Славу, міжнародний авторитет найтитулованішому клубу нашої країни приносило не одне покоління динамівських гравців. Приносило і, вірю, приноситиме надалі.

Так хочеться, щоб скоріше над Україною знову було мирне небо і щоб футбол продовжував залишатися найулюбленішою грою українців.

Слава Україні!"

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