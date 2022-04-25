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Леоненко відповів на образи Козловського та пригрозив закрити йому в'їзд до Києва ВІДЕО

Сьогодні 11:03 Андрій Дунець 375 0
Леоненко відповів на образи Козловського та пригрозив закрити йому в'їзд до Києва ВІДЕО
#Ірпінь, #Віктор Леоненко, #Рух, #Григорій Козловський

Джерело - Чемпіон.

Колишній експерт каналу Футбол та ексфутболіст київського Динамо Віктор Леоненко вкотре привернув до себе увагу ЗМІ, неоднозначно відповівши на слова президента ФК Рух Григорія Козловського.

Резонансну заяву Леоненко зробив на YouTube-каналі Do Best!

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Пізніше, в коментарі для видання "ІА Центр новин", Віктор Леоненко розтлумачив основну думку та меседж даного відео:

"По-перше, я ніколи нікому не погрожував. По-друге, знову Микола Васильков чи той, хто опублікував це відео, хоче набрати кількість переглядів, лайків. Відео подав так, щоб було гаряче. Я справді запрошував Козловського в Ірпінь зіграти благодійний матч, я усіх запрошую. Чи приїде він в Київ – мені без різниці.

Я не можу погрожувати Козловському, оскільки він мені нічого не зробив. Я йому також. Ну подумаєш, він і Денисов покритикували мене. Вони так думають, а я з ними не погоджуюся.

Ми граємо в Києві матчі на підтримку наших захисників. Граємо із командами ЗСУ, Територіальної оборони, СБУ та інші. Практично усі захисники беруть участь, так само як ветерани українського футболу. В такий час для військових потрібна наша підтримка. Ми вже зіграли шість матчів. Дуже хочемо зіграти матч в Бучі або Ірпені.

Чи поїду, якщо Козловський запросить зіграти матч у Львові? Якщо запросить приймальна сторона, ми приїдемо, без проблем. Сідаємо в автобус та їдемо. Нас багато, уже є два склади Зірок українського футболу".

Нагадаємо, Леоненко був звільнений з ТК Футбол після того, як спробував виправдати російських спортсменів, які мовчать про війну в Україні.

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