Джерело - Чемпіон.
Легенда світового боксу Володимир Кличко подякував представникам всесвітньої організації World Central Kitchen за важливу допомогу, яку вони добровільно надають постраждалим від російської агресії в Україні.
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Раніше Володимир Кличко звертається до світу з проханням врятувати захисників Маріуполя та постраждалих мирних жителів.
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