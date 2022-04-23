Джерело - Чемпіон.

Легенда світового боксу Володимир Кличко подякував представникам всесвітньої організації World Central Kitchen за важливу допомогу, яку вони добровільно надають постраждалим від російської агресії в Україні.

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Раніше Володимир Кличко звертається до світу з проханням врятувати захисників Маріуполя та постраждалих мирних жителів.

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