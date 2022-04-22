Володимир Кличко: Маріуполь - рана на серці України та цивілізованого світу

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко звертається до світу з проханням врятувати захисників Маріуполя та постраждалих мирних жителів.

"Ситуація в Маріуполі стає все трагічнішою і болючішою... Орки штурмують і знищують усіма силами Азовсталь, який наші бійці мужньо обороняли майже 2 місяці. Але сьогодні з Маріуполя багато мирних жителів - дітей, жінок, які через постійні обстріли не можуть вийти, щоб залишити зруйноване місто.

Наші герої-бійці ще раз звертаються до цивілізованого світу із закликом докласти всіх зусиль для забезпечення гарантій безпечного виходу мирних жителів із території Азовсталі. І військовий гарнізон для евакуації поранених та тіл загиблих українських захисників.

Українські солдати не мають наміру здаватися!", - зазначив Кличко.