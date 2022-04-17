Головне
Україна здобула першу золоту медаль на Invictus Games
Сьогодні 17:09 271
Бобчинець завоював бронзову медаль на Іграх Нескорених
Сьогодні 21:42 96
Збірна України здобула бронзову медаль на Кубку світу
Сьогодні 20:09 211
Українці здобули ще дві медалі на Іграх Нескорених
Сьогодні 18:54 192
Бринзак поки що залишиться президентом ФБУ
Сьогодні 18:25 264
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі
Сьогодні 18:05 840
Гравці Прикарпаття майже в повному складі приєдналися до ЗСУ
Сьогодні 14:14 466
Відомий український коментатор вступив до ЗСУ
Сьогодні 12:24 790
Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 05:06 947
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США
Сьогодні 00:03 1007
Блоги
Знову російський телеканал перервав показ матчу чемпіонату Німеччини
Знову російський телеканал перервав показ матчу чемпіонату Німеччини Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:57 190
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:05 840
Воротар-одноклубник Зінченка подарував курйозний гол Ліверпулю у Кубку Англії ВІДЕО
Воротар-одноклубник Зінченка подарував курйозний гол Ліверпулю у Кубку Англії ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 21:44 1690
Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО
Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:19 6869
Українці на Іграх Нескорених: Ми дякуємо світу за допомогу, але нам треба більше
Українці на Іграх Нескорених: Ми дякуємо світу за допомогу, але нам треба більше Віктор Слюсаренко
Вчора 18:09 294
Ігри Нескорених: Герецун та Сітдіков показали клас на Driving Challenge від Jaguar
Ігри Нескорених: Герецун та Сітдіков показали клас на Driving Challenge від Jaguar Віктор Слюсаренко
Вчора 16:11 336
Суркіс - фанатам Легії: "Динамо не хоче жодної копійки"
Суркіс - фанатам Легії: "Динамо не хоче жодної копійки" Андрій Дунець
Вчора 11:31 1909
Ракицький заспівав гімн України перед матчем Лехія - Шахтар? ВІДЕО
Ракицький заспівав гімн України перед матчем Лехія - Шахтар? ВІДЕО Андрій Дунець
15.04.2022 12:40 2477
БК Дніпро передав чергову допомогу військовослужбовцям ЗСУ
БК Дніпро передав чергову допомогу військовослужбовцям ЗСУ Віктор Слюсаренко
15.04.2022 12:00 287
12-річний хлопчик із Маріуполя забив переможний гол за Шахтар у матчі з Лехією
12-річний хлопчик із Маріуполя забив переможний гол за Шахтар у матчі з Лехією Віктор Слюсаренко
15.04.2022 11:05 589
Нападник Сампдорії викупив футболку Маліновського на благодійному аукціоні
Нападник Сампдорії викупив футболку Маліновського на благодійному аукціоні Андрій Твердохліб
14.04.2022 13:40 613
Відео дня. Зінченко емоційно заступився за партнера по команді в матчі Ліги чеміпонів
Відео дня. Зінченко емоційно заступився за партнера по команді в матчі Ліги чеміпонів Андрій Твердохліб
14.04.2022 12:39 5492 1
Каррі відновився після травми та провів перше тренування
Каррі відновився після травми та провів перше тренування Андрій Твердохліб
14.04.2022 10:24 348
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами Андрій Твердохліб
14.04.2022 06:34 61632 42
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО Андрій Дунець
14.04.2022 01:01 9135
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами Андрій Дунець
13.04.2022 19:23 7304 2
На матчі Легія - Динамо стадіон зворушливо виконав гімн України у супроводі хору ВІДЕО
На матчі Легія - Динамо стадіон зворушливо виконав гімн України у супроводі хору ВІДЕО Андрій Дунець
13.04.2022 12:33 1232
У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО
У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО Андрій Дунець
12.04.2022 18:12 4602
Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України
Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України Віктор Слюсаренко
12.04.2022 14:09 502
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету Віктор Слюсаренко
12.04.2022 08:55 555
Прямі трансляції

Знову російський телеканал перервав показ матчу чемпіонату Німеччини

Сьогодні 20:57 Віктор Слюсаренко 191 0
Знову російський телеканал перервав показ матчу чемпіонату Німеччини
#Баварія

Джерело - Чемпіон.

В рамках 30 туру чемпіонату Німеччини Баварія на виїзді зустрічалася з Армінією (3:0).

У росії цей поєдинок транслював телеканал Матч ТВ, але на 30-й хвилині трансляцію було припинено. Річ у тому, що на білбордах показується банер Стоп війні.

Коментатор зустрічі оголосив про те, що трансляція не продовжиться, адже канал дотримується принципу "спорт поза політикою".

Нагадаємо, у росії переривали матчі Боруссії Дортмунда та Боруссії Менхенгладбах.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США Завацька зрівняла рахунок у матчі з США 1007
Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 2537
Динамо офіційно відмовилось відпускати гравців у збірну України Динамо офіційно відмовилось відпускати гравців у збірну України 1041 2
Динамо відмовляється відпускати гравців у збірну України - джерело Динамо відмовляється відпускати гравців у збірну України - джерело 1225 1
Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3489
Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг 947
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22054 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 84694
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11219
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24969
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 79606
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22214