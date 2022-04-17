Джерело - Чемпіон.

В рамках 30 туру чемпіонату Німеччини Баварія на виїзді зустрічалася з Армінією (3:0).

У росії цей поєдинок транслював телеканал Матч ТВ, але на 30-й хвилині трансляцію було припинено. Річ у тому, що на білбордах показується банер Стоп війні.

Коментатор зустрічі оголосив про те, що трансляція не продовжиться, адже канал дотримується принципу "спорт поза політикою".

Нагадаємо, у росії переривали матчі Боруссії Дортмунда та Боруссії Менхенгладбах.

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