Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/2 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка грав проти Ліверпуля.

Червоні свтякували перемогу з рахунком 3:2, і не в останню чергу завдяки грубій помилці американського воротаря Сіті - Закарі Стеффена. Він явно над чимось дуже сильно замислився у цьому епізоді, а Садіо Мане, навпаки, був дуже спритним.

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