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Воротар-одноклубник Зінченка подарував курйозний гол Ліверпулю у Кубку Англії ВІДЕО

Вчора 21:44 Андрій Дунець 382 0
Воротар-одноклубник Зінченка подарував курйозний гол Ліверпулю у Кубку Англії ВІДЕО
#Олександр Зінченко, #Кубок Англії, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/2 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка грав проти Ліверпуля.

Червоні свтякували перемогу з рахунком 3:2, і не в останню чергу завдяки грубій помилці американського воротаря Сіті - Закарі Стеффена. Він явно над чимось дуже сильно замислився у цьому епізоді, а Садіо Мане, навпаки, був дуже спритним.

Актуально: Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО

 

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