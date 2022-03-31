Гендиректор Матч ТБ підтримав журналіста, який назвав поляків мирзенними тварюками

Джерело - Чемпіон.

Гениральний директор російського федерального спортивного телеканалу Матч ТБ алєксандр тащін підтримав журналіста антона анісімова, який назвав поляків мерзенними тварюками.

"Безумовно, випадок на "Є тема" вийшов резонансним. І в будь-якій іншій ситуації я був би задоволений цитованістю та охопленням програми. Але іноді думка, що несе по суті правильний посил, виражається для федерального ефіру надмірно емоційно.

Емоції антона зрозумілі та зрозумілі. Зрештою, відео із польських трибун напередодні ми всі бачили. І тому реакція і неоднозначна усім ресурсах – Антон не побоявся сказати те, що було в багатьох на серці. Подивіться коментарі – скільки з них підтримки!

Але форма може й має бути витонченішою, і це ми з ним обов'язково обговоримо."

Інцидент стався після перемоги збірної Польщі над збірною Швеції в плей-оф чемпіонату світу.

Нагадаємо, збірну росії позбавили права грати на чемпіонаті світу.

Рускій мір в дії...

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