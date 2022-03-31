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Російський ведучий назвав збірну Польщі "мерзенними тварюками"

Сьогодні 09:55 370 1
Представник Матч ТВ продемонстрував всю сутність населення своєї країни
Російський ведучий назвав збірну Польщі "мерзенними тварюками"
#Збірна Польщі, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Ведучий Матч ТВ (офіційного транслятора матчів відбору ЧС-2022 у Росії) Антон Анісімов у прямому ефірі обізвав футболістів збірної Польщі та побажав команді провалу на ЧС-2022.

Збірна росії мала зіграти проти Польщі у півфіналі стиків відбору ЧС-2022, але росіян дискваліфікували через вторгнення в Україну. У підсумку поляки автоматично пройшли у фінал, де обіграли Швецію (2:0) та вийшли у фінальну стадію турніру.

"Хочу сказати від себе конкретно, а не від каналу. Збірній Польщі я бажаю найбільшого провалу на чемпіонаті світу, і Левандовському в тому числі.

Хлопці, щасти вам, ви – мерзенні тварюки", – заявив Анісімов.

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