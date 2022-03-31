Російський ведучий назвав збірну Польщі "мерзенними тварюками"

Джерело - Чемпіон.
Ведучий Матч ТВ (офіційного транслятора матчів відбору ЧС-2022 у Росії) Антон Анісімов у прямому ефірі обізвав футболістів збірної Польщі та побажав команді провалу на ЧС-2022.
Збірна росії мала зіграти проти Польщі у півфіналі стиків відбору ЧС-2022, але росіян дискваліфікували через вторгнення в Україну. У підсумку поляки автоматично пройшли у фінал, де обіграли Швецію (2:0) та вийшли у фінальну стадію турніру.
"Хочу сказати від себе конкретно, а не від каналу. Збірній Польщі я бажаю найбільшого провалу на чемпіонаті світу, і Левандовському в тому числі.
Хлопці, щасти вам, ви – мерзенні тварюки", – заявив Анісімов.