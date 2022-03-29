Кличко: Мовчання - це співучасть у злочині

Джерело - Чемпіон.
Легендарний український боксер Володимир Кличко вважає, що мовчання під час війни є злочинним.
"Мовчання - це співучасть у злочині. Залишайтеся гучними. Дійте зараз", - зазначив Кличко-молодший.
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Раніше ексчемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на від'їзд Олександра Усика з України заради реваншу з Ентоні Джошуа.
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