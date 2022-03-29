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Кличко: Мовчання - це співучасть у злочині

Сьогодні 11:10 Віктор Слюсаренко 272 0
Легенда боксу - про війну в Україні
Кличко: Мовчання - це співучасть у злочині
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Легендарний український боксер Володимир Кличко вважає, що мовчання під час війни є злочинним.

"Мовчання - це співучасть у злочині. Залишайтеся гучними. Дійте зараз", - зазначив Кличко-молодший.

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Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

Раніше ексчемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на від'їзд Олександра Усика з України заради реваншу з Ентоні Джошуа.

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