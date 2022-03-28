Українська біатлоністка зібрала гуманітарну допомогу для Чернігова

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Дар'я Блашко, яка перші десять днів війни перебувала під обстрілами в Чернігові, зібрала гуманітарну допомогу, для міста, яке стало для неї рідним.

Про це спортсменка написала в своєму Facebook.

"У світі спорту дуже багато чуйних людей, навіть складно було уявити, що це все можливо! Ми хотіли організувати невелику гуманітарну допомогу для Чернігова, але за допомогою @anabucik ця допомога стала набагато більшою! Найближчими днями готуємо шляхи для доставки вантажу безпосередньо до Чернігова, тому що зараз це не так просто, як здається. Але все буде, Україно! Переможемо!", - наголосила Блашко.

На початку війни Блашко заявила, що український народ - непереможний.

Нагадаємо, Дар'я Блашко народилася в Білорусі й до 2017 року виступала за збірну цієї країни. 29 вересня 2017 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння біатлоністці українського громадянства.

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