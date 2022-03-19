Блашко - про зруйновану лижну базу у Чернігові: Десять днів війни я ховалась тут у підвалі разом із тренерами

Окупанти продовжують знищувати інфраструктуру

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Дар'я Блашко відреагувала на руйнування лижної бази у Чернігові після обстрілу російських окупантів.

"Я тут жила до війни і десять днів війни ховалась у підвалі разом із тренерами та іншими людьми. Була остання надія, що бази не зачеплять. Це. Просто. Спортивний. База", - написала Блашко у Instagram.

Об'єкт інфраструктури раніше приймав різні біатлонні змагання в рамках України, зокрема національний чемпіонат та гонки чемпіонів.

У тому числі зруйновано головний корпус чернігівської бази, де зазвичай мешкали молоді українські спортсмени.

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