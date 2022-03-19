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"Путін, зупини це", - двоє хлопчаків увірвалися на матч Бундесліги із синьо-жовтим плакатом

Сьогодні 12:18 Андрій Дунець 180 0
"Путін, зупини це", - двоє хлопчаків увірвалися на матч Бундесліги із синьо-жовтим плакатом
#Айнтрахт Франкфурт, #Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #війна

Джерело - Чемпіон.

Після чергового матчу Німецької Бундесліги між франкфуртським Айнтрахтом та Бохумом сталася непересічна подія. Молодше вболівальницьке покоління господарів вирішило продемонструвати підтримку Україні.

На поле вибігли двоє хлопців, які тримали плакат, що містив напис "Stop it, Putin" та був обрамлений у синьо-жовте.

До слова, матч завершився з рахунком 2:1 на користь Айнтрахта.

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