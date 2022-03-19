"Путін, зупини це", - двоє хлопчаків увірвалися на матч Бундесліги із синьо-жовтим плакатом

Джерело - Чемпіон.

Після чергового матчу Німецької Бундесліги між франкфуртським Айнтрахтом та Бохумом сталася непересічна подія. Молодше вболівальницьке покоління господарів вирішило продемонструвати підтримку Україні.

На поле вибігли двоє хлопців, які тримали плакат, що містив напис "Stop it, Putin" та був обрамлений у синьо-жовте.

До слова, матч завершився з рахунком 2:1 на користь Айнтрахта.

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