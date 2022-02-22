У Росії вчергове зганьбились: порахували четверті місця на Олімпіаді та поставили себе на перше місце в медальному заліку

Джерело - Чемпіон.

Російський паблік телеканалів Євроспорт поставив Росію, якої, до речі, взагалі не було на Олімпійськиї іграх у Пекіні, на перше місце в медальному заліку.

Росіяни вирішили порахувати четверті місця, щоб обійти тріумфаторів - Норвегію.

Медальний залік за версією росіян

Медальний залік за версією МОК

Нагадаємо, Росію, через допінг-справу Родченкова, відсторонили на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

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