Головне
7 головних героїв Олімпійських ігор у Пекіні
Сьогодні 11:41 318
Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим
Сьогодні 11:43 8585 2
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:30 43260 1
Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200
Сьогодні 10:23 10717
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15
Сьогодні 09:57 193963
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Сьогодні 09:50 6960 2
Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад
Вчора 20:03 1820
У Пекіні погасили вогонь зимової Олімпіади-2022
Вчора 15:47 624
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні
Вчора 13:34 129982 67
Лінія Маннергейма для ОКР і золота медаль Великої Британії: підсумки Олімпіади-2022 за 20 лютого
Вчора 09:56 5726
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Учасники Олімпіади-2022 відкрили хокейний матч Суперліги - Гераскевич зробив вкидання, Шаботова виконала свій неймовірний танець
Учасники Олімпіади-2022 відкрили хокейний матч Суперліги - Гераскевич зробив вкидання, Шаботова виконала свій неймовірний танець Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:45 124
Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем
Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:30 356
Маліновський шокував Італію голом, який не зарахували: cуперечки тривають досі. ВІДЕО
Маліновський шокував Італію голом, який не зарахували: cуперечки тривають досі. ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 13:19 481
НБА представила ТОП-20 моментів Матчу всіх зірок
НБА представила ТОП-20 моментів Матчу всіх зірок Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:03 140
Футболістка збірної Нової Зеландії оформила ідеальний хет-трик… у власні ворота
Футболістка збірної Нової Зеландії оформила ідеальний хет-трик… у власні ворота Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:00 382
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:50 6960 2
Майкл Джордан мене "зґвалтував": найкращі цитати Чарльза Барклі
Майкл Джордан мене "зґвалтував": найкращі цитати Чарльза Барклі Андрій Твердохліб
Вчора 23:05 484
Фінські хокеїсти танцями голяка святкували перемогу над Росією
Фінські хокеїсти танцями голяка святкували перемогу над Росією Андрій Твердохліб
Вчора 19:35 8480
Уболівальники збірної Фінляндії вийшли святкувати перемогу над ОКР на вулиці Гельсінкі
Уболівальники збірної Фінляндії вийшли святкувати перемогу над ОКР на вулиці Гельсінкі Віктор Слюсаренко
Вчора 14:02 750
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні Андрій Твердохліб
Вчора 13:34 129976 67
Звільнений. У російському клубі відреагували на шайбу фіна Покка у ворота їх збірної. ФОТО
Звільнений. У російському клубі відреагували на шайбу фіна Покка у ворота їх збірної. ФОТО Віктор Слюсаренко
Вчора 12:33 68710 15
Фото дня. Бубка спостерігав за фіналом хокейного турніру на східцях
Фото дня. Бубка спостерігав за фіналом хокейного турніру на східцях Андрій Твердохліб
Вчора 11:55 2614
Збірній Фінляндії з хокею вручили золоті медалі Олімпійських ігор
Збірній Фінляндії з хокею вручили золоті медалі Олімпійських ігор Віктор Слюсаренко
Вчора 10:03 743
Гравці збірної Фінляндії емоційно відсвяткували перемогу над ОКР у фіналі хокейного турніру
Гравці збірної Фінляндії емоційно відсвяткували перемогу над ОКР у фіналі хокейного турніру Віктор Слюсаренко
Вчора 09:47 1083
Словаччина у роздягальні відсвяткувала із шампанським бронзову медаль на Олімпіаді
Словаччина у роздягальні відсвяткувала із шампанським бронзову медаль на Олімпіаді Віктор Слюсаренко
Вчора 05:33 481
Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ
Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ Андрій Твердохліб
19.02.2022 19:46 45239 14
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Максим Буйдин
19.02.2022 18:34 2633
Чотири роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади
Чотири роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Valeriy Ruchka
18.02.2022 21:17 3105
Міністерство оборони Росії запустило дикий флешмоб: військові рятують фігуристку Валієву від цивілізованого світу
Міністерство оборони Росії запустило дикий флешмоб: військові рятують фігуристку Валієву від цивілізованого світу Андрій Твердохліб
18.02.2022 20:55 2075
Комедія дня. Ахметов зіграв у футбол з мером Маріуполя, холопи підігрували та аплодували
Комедія дня. Ахметов зіграв у футбол з мером Маріуполя, холопи підігрували та аплодували Андрій Твердохліб
18.02.2022 18:19 2336
Прямі трансляції

Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем

Сьогодні 13:30 Андрій Твердохліб 357 0
Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем
#СК Прометей, #Юлія Герасимова

Джерело - Чемпіон.

Волейболістка Прометея та збірної України Юлія Герасимова знову порадувала прихильників запальним танцем.

Після перемоги Прометея в фіналі Кубка України над Хіміком, Герасимова влаштувала виставу на подіумі для нагородження.

Нагадаємо, під час матчу Ліги чемпіонів з Жушувом Герасимова виконала запальний танок, який зібрав понад 30 млн переглядів у Tik-Tok.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Фінські хокеїсти танцями голяка святкували перемогу над Росією Фінські хокеїсти танцями голяка святкували перемогу над Росією 8482
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх 6960 2
Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим 8585 2
Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200 Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200 10717
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 43260 1
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15 Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15 193963
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 18514 1
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 66359 5
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 86254 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2288 2
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 5660 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 10752