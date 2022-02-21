Джерело - Чемпіон.

Волейболістка Прометея та збірної України Юлія Герасимова знову порадувала прихильників запальним танцем.

Після перемоги Прометея в фіналі Кубка України над Хіміком, Герасимова влаштувала виставу на подіумі для нагородження.

Нагадаємо, під час матчу Ліги чемпіонів з Жушувом Герасимова виконала запальний танок, який зібрав понад 30 млн переглядів у Tik-Tok.

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