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Відео дня. Фантастичний стрибок 23-річного Окіпнюка на Олімпіаді в Пекіні

Сьогодні 17:40 Андрій Твердохліб 340 0
Відео дня. Фантастичний стрибок 23-річного Окіпнюка на Олімпіаді в Пекіні
Олександр Окіпнюк/Getty images
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022, #Олександр Окіпнюк

Джерело - Чемпіон.

23-річний фристайліст із Берегового (Закарпатська область - ред.) Олександр Окіпнюк дуже впевнено пробився в фінал змагань із акробатики на Олімпійських іграх у Пекіні.

Окіпнюк отримав 125 балів за свій стрибок - це найкращий результат у кваліфікації 2 та третій найкращий загалом.

Компанію Окіпнюку в фіналі, який відбудеться в середу, 16 лютого, складе чинний олімпійський чемпіон - Олександр Абраменко. Миколаєвець з результатом 120,36 показав 5-й результат у кваліфікації 1.

Фінал заплановано на 13:00 за київським часом. За регламентом - одразу відбудеться перша спроба, після чого 6 найкращих визначать долю медалей.

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