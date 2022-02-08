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Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами

Сьогодні 14:54 Андрій Твердохліб 6738 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами

Джерело - Чемпіон.

Американська голфістка Пейдж Спіранак прийшла в професійний гольф у 2015 році, але прославилась не своїми результатами на змаганнях. 27-річна дівчина має рокішну фігуру, смачні форми, неймовірну посмішку та працює моделлю. Також Спіранак виступає у ролі ведучої подкастів.

Час від час Пейдж робить досить гучні заяві, які викликають чималий резаонанс у суспільстві. Якось Спіранак порівняла тест на коронавірус із... оральним сексом. 

"Тепер ви знаєте, що відчувають дівчата під час орального сексу. Хлопці - такі слабкі. У них щось у роті (мова про тест) і вони такі: "Це так незручно". А коли у дівчат під час цього ще й голова опущена то хлопці вважають це прекрасним", - сказала гольфістка.

А зовсім нещодавно Спіранак зачепила епізод у матчі плей-ін НБА між Лос-Анджелес - Лейкерс і Голден Стейт Ворріорз, у якому форвард гостей Дреймонд Грін влучив пальцями в око нападнику господарів Леброну Джеймсу.

"Космічний джем 2 не підведе. Леброн Джеймс - прекрасний актор", - натякнула Пейдж на симуляцію з боку легенди НБА.

Звісно ж Спіранак веде вогняний Instagram, де в неї більше трьох мільйонів фолловерів.

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Фото: instagram.com/_paige.renee/

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