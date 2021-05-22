Дівчина дня. Нова ведуча Великого футболу і наречена гравця Шахтаря

Нещодавно директор ТК Футбол Олександр Денисов заявив про те, що під час Євро-2020 в студії програми Великий футбол з'явиться співведуча. І от він назвав її ім'я. Нею стане українська журналістка і модель Дар'я Савіна, яка також є нареченою захисника Шахтаря Валерія Бондаря.

"Ми вирішили з колегами спробувати представити вам нашу співведучу дівчину, яку ви вже напевно бачили і зустрічали на Футболах. Це Даша Савіна, яка на час Євро-2020 стане моєю співведучою і буде в студії.

У неї буде своя цікава і функціональна роль. Це буде цікаво, я думаю, що Даша з цим впорається ", - заявив Денисов.