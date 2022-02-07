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41-річний Жоан Кларе став найстаршим володарем олімпійської медалі в гірських лижах

Вчора 23:16 Андрій Твердохліб 128 0
41-річний Жоан Кларе став найстаршим володарем олімпійської медалі в гірських лижах
Getty images

Джерело - Чемпіон.

Француз Жоан Кларе у 41 рік став найстаршим в історії володарем олімпійської медалі в гірських лижах, завоювавши срібло у швидкісному спуску серед чоловіків у Національному центрі гірських лиж Яньцин в Бейджині.

Експерти з гірських лиж Discovery Eurosport Валентин Жиро-Муан (Франція), який минулого року пішов із професійного лижного спорту через травму, триразовий олімпійський чемпіон Том Стіансен (Норвегія) і золотий призер чемпіонату світу 1993 року Урс Леманн (Німеччина) говорять про майстерність Кларе.

Валентин Жиро-Муан (Франція), колишній професійний лижник:

"Жоан неймовірно проявив себе у цих  перегонах. І зараз проводить ідеальні перегони. Йому не вистачає лише однієї маленької деталі, щоб перемогти. Але отримати олімпійську медаль у 41 рік у швидкісному спуску... Він легенда лижного спорту, який назавжди ознаменує історію нашого спорту.

Жоан для нас ніби батько, наш старший брат. Усім добре від того, що він отримав медаль. Його медаль — нагорода для кожного з нас. Ми сприймаємо це як командну медаль, тому що Жоан — лідер,  той, хто збирав усіх докупи багато років. Він той, хто підтримує нас та надихає мріяти.

У Жоана в досьє ще немає перемоги, це єдине, чого не вистачає в його кар'єрі, але сезон ще не закінчений, як і його кар'єра, тож ми продовжуємо вірити! Врешті-решт, він скрізь здобув перемогу, у нього є призові місця у найбільших перегонах, на чемпіонатах світу, на Олімпійських іграх. Це просто магія.

Протягом шістьох років я повторював що він ось-ось зупиниться, але він ніколи не зупиняється. Тому я більше нічого не говоритиму. Може скластися  враження, що він ніколи не зупиниться, але чим більше це триває, тим кращі його результати."

Том Стіансен (Норвегія), дворазовий олімпійський чемпіон:

"Я маю високо оцінити Жоана Кларе, який став найстаршим чоловіком з усіх,  хто коли-небудь вигравав медаль у гірських лижах на Олімпіаді. Можливо, саме це надихнуло  мене свого часу повернутися після 17 років пенсії."

Урс Леманн (Німеччина), золотий призер чемпіонату світу 1993 року зі швидкісного  спуску:

"Чудово! Як швейцарець можу сказати, що  він міг би навіть виграти золото. Він уже говорив шість-сім років тому, що хоче піти на пенсію, а зараз все іще не зупиняється та навіть  виграє медаль. Неймовірне досягнення. 

Жоан Кларе також дав коментар Discovery Eurosport:

"Важко усвідомити, що я щойно зробив. Якби хтось сказав мені сьогодні вранці, я б не повірив. Це був виснажливий тиждень для мене, всі кажуть, що це неймовірне досягнення  для 41 року.

Важко повертатися до цього щодня, коли тобі 41. Вчора я втратив багато енергії. Сьогодні вранці я був втомлений, але мені вдалося зібратися, і за хвилину до старту, я був готовий. Я знав, що добре проявив себе під час перегонів, але у швидкісному спуску  ніколи не знаєш напевно. Спочатку, третій чи навіть десятий.. з вітром. Я провів досить стабільні перегони, і мене оточують чудові чемпіони на п’єдесталі."

Нагадаємо, 15-річна російська фігуристка встановила історичне досягнення на Олімпійських іграх 2022.

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