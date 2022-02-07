Джерело - Чемпіон.

15-річна представниця ОКР, фігуристка Каміла Валієва стала першою в історії Олімпіад серед жінок, яка виконала стрибок у чотирі оберти.

Також юній росіянці підкорилося ще кілька досягнень:

зробила каскад із четверним стрибком;

стрибнула два стрибки з чотирьма обертами в одній програмі (спробувала і третій, але впала);

зробила в одній програмі стрибок у чотирів оберти та потрійний аксель (на думку фахівців, найважчий стрибок фігурному катанні - ред.);

отримала за коротку програму 90,18 бала, що стало олімпійським рекордом.

Нагадаємо, Валієва здобула золоту медаль у командних змаганнях з фігурного катання. Українці посіли 10-те місце.

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