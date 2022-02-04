Пекін-2022. XXIV зимові Олімпійські ігри: цифри та факти

Джерело - Чемпіон.

4 лютого о 14:00 за київським часом розпочнеться урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Ми зібрали для вас усі найцікавіші цифри та факти про головні змагання чотириріччя.

Що

XXIV зимові Олімпійські ігри.

Де

Столиця Китаю - Пекін. 31 липня на Конгресі МОК президент МОК оголосив, що 24-ті зимові Олімпійські ігри прийме Пекін. Столиця Китайської Народної Республіки стала першим містом, яке приймало як літню Олімпіаду (2008), так і зимову.

Коли

З 5-го (будуть розіграні перші комплекти медалей) до 20-го лютого.

Учасники

В олімпійських Іграх візьмуть участь понад 4 000 спортсменів із 91 країни-члена МОК. Дві країни вперше візьмуть участь у зимових Олімпійських іграх - Гаїті та Саудівська Аравія. Після перерви знову візьмуть участь збірні Американського Самоа, Перу, Трінідада і Тобаго та Віргінських Островів.

Види спорту

До Олімпіад 2022 увійшли 15 дисциплін із 7 видів спорту:

1. Біатлон

2. Бобслей

Бобслей

Скелетон

3. Керлінг

4. Ковзанярські види спорту

Ковзанярський спорт

Фігурне катання

Шорт-трек

5. Лижні види спорту

Гірськолижний спорт

Лижне двоборство

Лижні гонки

Стрибки з трампліна

Фристайл

Сноуборд

6. Санний спорт

7. Хокей з шайбою

Медалі

У Пекіні буде розіграно 109 комплектів нагород.

Зовнішній вигляд медалей перегукується з нефритовими підвісками, зокрема, з артефактами віком 5300 років з руїн Лінцзятань, повіт Ханьшань, провінція Аньхой. На аверсі вміщено Олімпійську емблему та п'ять концентричних кіл як символ об'єднуючого світу олімпійського духу та поняття гармонії людини, неба та землі з китайської філософії. На реверсі — емблема Олімпіади-2022 та мотиви, навіяні давньокитайськими зірковими картами: орбіти 24 (порядковий номер Олімпіади) малих планет, що становлять зоряне небо та гармонію людини та природи.

Емблема

У грудні 2017 року було представлено офіційний логотип зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні. Емблема називається "зимова мрія". Основна частина емблеми представлена ​​у вигляді стрічки, що розвивається, символізує гірські хребти Китаю, спортивні об'єкти, лижні траси і ковзанки. Обрис стрічки відтворює китайський ієрогліф 冬 (зима), як перший ієрогліф назви емблеми, і нагадує фігуру ковзаняра у верхній частині і силует лижника в нижній. Синій колір емблеми уособлює майбутнє, а також чистоту льоду та снігу. Жовтий та червоний (кольори китайського прапора) – символізують прагнення, молодість та життєву енергію. Нижче на логотипі розташований напис Beijing 2022, ще нижче - п'ять олімпійських кілець. Форма букв передає характерні риси китайської техніки вирізування прикрас із паперу.

Талісман

У вересні 2019 року організатори Олімпіади презентували офіційний талісман змагань. Ним стала панда - Бін Дуньдунь, одягнена в крижаний костюм, що нагадує космічний скафандр. Яскраві різнокольорові кільця, розташовані навколо мордочки панди, символізують облаштовані за новими технологіями льодові та снігові арени Пекіна, а серце на лівій лапі - гостинність Китаю.

Стадіони

Пекін

Національний стадіон (Пекін) - церемонії відкриття та закриття;

Державний палац спорту Пекіна - хокей з шайбою;

Укесон-Арена - хокей з шайбою;

Столичний палац спорту - фігурне катання, шорт-трек;

Пекінський національний плавальний комплекс - керлінг;

Національний ковзанярський овал - швидкісний біг на ковзанах;

Трамплін "Біг-ейр Шоген" - Біг-ейр (фрістайл), біг-ейр (сноуборд).

Чжанцзякоу

Чжанцзякоу був вказаний разом з Пекіном як місто проведення Ігор в офіційній заявці, яка перемогла 31 липня 2015.

Національний лижний центр - лижні гонки, лижне двоборство;

Національний центр стрибків з трампліна - стрибки з трампліна, лижне двоборство;

Національний центр біатлону - біатлон;

Сніжний парк Геньтін - фрістайл (хафпайп), сноуборд (хафпайп);

Тайву - фрістайл (слоупстайл, скі-крос), сноуборд (слоупстайл, сноуборд-крос);

Ваньлун - фрістайл (акробатика, могул), сноуборд (паралельні дисципліни).

Яньцин

Національний гірськолижний центр - гірськолижний спорт;

Національний санно-бобслейний центр - бобслей, санний спорт, скелетон.

Бюджет

Заявлений бюджет Олімпійських ігор 2022 року - 3,9 млрд. доларів США. Оскільки в Пекіні вже проводилися Олімпійські ігри в 2008 році, то будуть використані вже наявні об'єкти.

Бойкот

Австралія та США першими оголосили про "дипломатичний бойкот" Ігор, до якого приєдналася і низка інших країн. Це означає, що до Пекіна не поїдуть офіційні представники цих країн. Заборони для спортсменів не передбачено. Причиною бойкоту названо порушення прав людини в таборах перевиховання мусульман та етнічних меншин (переважно уйгур, казахів та киргизів) у провінції Сінцзянь.

Усього дипломатичний бойкот оголосили 9 країн:

США

Австралія

Японія

Бельгія

Велика Британія

Данія

Канада

Косово

Литва

Україна

У Пекіні Україну представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Найбільше представництво в біатлоні - 10 (по 5 чоловіків і жінок). Вперше збірна України як Незалежна держава взяла участь в зимовій Олімпіади 1994 року в Ліллегаммері. Першу медаль (бронзову) Україні принесла біатлоністка Валентина Цербе, перше "золото" - Оксана Баюл (фігурне катання). Загалом українські спортсмени брали участь у семи зимових Олімпійських іграх і здобули 8 медалей:

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