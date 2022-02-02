Склад олімпійської збірної України в Пекіні-2022

Джерело - Чемпіон.
У п'ятницю, 4 лютого, в Пекіні відбудеться урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.
В Олімпіаді візьмуть участь і 45 українських атлетів. Найбільше представників України в біатлоні - 10 (5 у чоловіків, 5 у жінок), найменше - у сноубордингу, лижному двоборстві, скелетоні та бобслеї - по одному.
- Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022
- Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Список українських спортсменів на Олімпіаді-2022
Біатлон:
- чоловіки - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко;
- жінки - Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко.
Лижні перегони:
- чоловіки - Олексій Красовський, Руслан Перехода;
- жінки - Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар'я Рубльова.
Фігурне катання:
Іван Шмуратко (чоловіки), Анастасія Шаботова (жінки), Олександра Назарова та Максим Нікітін (танці на льоду), Софія Голіченко та Артем Даренський (команда в спортивній парі)
Санний спорт:
- чоловіки - Антон Дукач, Андрій Мандзій;
- жінки - Олена Стецків, Юліанна Туницька;
- парний екіпаж Ігор Стахів/Андрій Лисецький.
Фристайл:
- чоловіки - Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк (усі - лижна акробатика);
- жінки - Анастасія Новосад, Ольга Полюк (усі - лижна акробатика).
Стрибки з трампліна:
- Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук.
Шорт-трек:
- Олег Гандей, Уляна Дуброва.
Гірськолижний спорт:
- Іван Ковбаснюк, Анастасія Шепіленко.
Сноубординг:
- Аннамарі Данча (паралельний гігантський слалом)
Лижне двоборство:
- Дмитро Мазурчук
Скелетон:
- Владислав Гераскевич.
Бобслей:
- Лідія Гунько.
Також затверджений резервний список спортсменів (до 1 лютого можна проводити заміни у випадку хвороби), у нього увійшли 7 атлетів.
Біатлон:
- Анастасія Меркушина та Тарас Лесюк.
Лижне двоборство:
- Віктор Пасічник.
Фристайл:
- Микола Пуздерко та Ангеліна Брикіна
Санний спорт:
- Олена Смага.
Лижні перегони:
- Дмитро Драгун.
Усього розіграють 109 комплектів медалей - на сім більше, ніж у Пхенчхані-2018. Нові дисципліни передбачені у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліна та сноуборді.
Відзначимо, що медальний залік попередніх зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхан виграла Норвегія - 39 медалей (14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових). Німеччина (31 медаль - 14 золотих, 10 срібних, 7 бронзових) та Канада (29 медалей - 11 золотих, 8 срібних та 10 бронзових) відповідно посіли друге та третє місця у заліку. Україна з однією золотою медаллю Олександра Абраменка з Угорщиною розташувалася на 21-му місці у заліку.