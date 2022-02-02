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Склад олімпійської збірної України в Пекіні-2022

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Склад олімпійської збірної України в Пекіні-2022

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 4 лютого, в Пекіні відбудеться урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

В Олімпіаді візьмуть участь і 45 українських атлетів. Найбільше представників України в біатлоні - 10 (5 у чоловіків, 5 у жінок), найменше - у сноубордингу, лижному двоборстві, скелетоні та бобслеї - по одному.

Список українських спортсменів на Олімпіаді-2022

Біатлон:

  • чоловіки - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко;
  • жінки - Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко.

Лижні перегони:

  • чоловіки - Олексій Красовський, Руслан Перехода;
  • жінки - Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар'я Рубльова.

Фігурне катання:

Іван Шмуратко (чоловіки), Анастасія Шаботова (жінки), Олександра Назарова та Максим Нікітін (танці на льоду), Софія Голіченко та Артем Даренський (команда в спортивній парі)

Санний спорт:

  • чоловіки - Антон Дукач, Андрій Мандзій;
  • жінки - Олена Стецків, Юліанна Туницька;
  • парний екіпаж Ігор Стахів/Андрій Лисецький.

Фристайл:

  • чоловіки - Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк (усі - лижна акробатика);
  • жінки - Анастасія Новосад, Ольга Полюк (усі - лижна акробатика).

Стрибки з трампліна:

  • Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук.

Шорт-трек:

  • Олег Гандей, Уляна Дуброва.

Гірськолижний спорт:

  • Іван Ковбаснюк, Анастасія Шепіленко.

Сноубординг:

  • Аннамарі Данча (паралельний гігантський слалом)

Лижне двоборство:

  • Дмитро Мазурчук

Скелетон:

  • Владислав Гераскевич.

Бобслей:

  • Лідія Гунько.

Також затверджений резервний список спортсменів (до 1 лютого можна проводити заміни у випадку хвороби), у нього увійшли 7 атлетів.

Біатлон:

  • Анастасія Меркушина та Тарас Лесюк.

Лижне двоборство:

  • Віктор Пасічник.

Фристайл:

  • Микола Пуздерко та Ангеліна Брикіна

Санний спорт:

  • Олена Смага.

Лижні перегони:

  • Дмитро Драгун.

Усього розіграють 109 комплектів медалей - на сім більше, ніж у Пхенчхані-2018. Нові дисципліни передбачені у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліна та сноуборді.

Відзначимо, що медальний залік попередніх зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхан виграла Норвегія - 39 медалей (14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових). Німеччина (31 медаль - 14 золотих, 10 срібних, 7 бронзових) та Канада (29 медалей - 11 золотих, 8 срібних та 10 бронзових) відповідно посіли друге та третє місця у заліку. Україна з однією золотою медаллю Олександра Абраменка з Угорщиною розташувалася на 21-му місці у заліку.

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