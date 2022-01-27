Джерело - Чемпіон.
В Уругваї поліція затримала футболіста Ніколаса Ск'яппакассе по дорозі на футбольний матч.
Про це повідомляє El Pais.
Він мав при собі заряджений пістолет, який хотів пронести на стадіон.
У футболіста виявили пістолет Smith & Wesson калібру 9 міліметрів та 8 куль до нього. Також під час огляду в автомобілі виявили таблетку наркотиків. За кермом був 22-ічний чоловік з судимістю, також в автомобілі перебували двоє дівчат 18 та 22 років.
Ск'яппакассе, коли побачив поліцейських, намагався позбутися пістолета. Але не встиг цього зробити.
🚔Incautacion de Arma de Fuego🚔— Dirección Nacional de Policía Caminera (@DNPCaminera) January 26, 2022
🚨Cuatro personas detenidas en Control olicial realizado en el Km 81 de Ruta Interbalnearia.
👮🏻♂️Operativo en conjunto con secc. 5ta. | GRT de Canelones y @DNPCaminera#DeTuLado pic.twitter.com/DVF9Ha3DYc
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