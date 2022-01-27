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Поліція затримала футболіста, який намагався пронести на стадіон заряджений пістолет і наркотики

Сьогодні 15:16 Віктор Слюсаренко 92 0
Ск'яппакассе намагався позбутися пістолета
Поліція затримала футболіста, який намагався пронести на стадіон заряджений пістолет і наркотики

Джерело - Чемпіон.

В Уругваї поліція затримала футболіста Ніколаса Ск'яппакассе по дорозі на футбольний матч. 

Про це повідомляє El Pais.

Він мав при собі заряджений пістолет, який хотів пронести на стадіон.

У футболіста виявили пістолет Smith & Wesson калібру 9 міліметрів та 8 куль до нього. Також під час огляду в автомобілі виявили таблетку наркотиків. За кермом був 22-ічний чоловік з судимістю, також в автомобілі перебували двоє дівчат 18 та 22 років.

Ск'яппакассе, коли побачив поліцейських, намагався позбутися пістолета. Але не встиг цього зробити.

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