Ск'яппакассе намагався позбутися пістолета

Джерело - Чемпіон.

В Уругваї поліція затримала футболіста Ніколаса Ск'яппакассе по дорозі на футбольний матч.

Про це повідомляє El Pais.

Він мав при собі заряджений пістолет, який хотів пронести на стадіон.

У футболіста виявили пістолет Smith & Wesson калібру 9 міліметрів та 8 куль до нього. Також під час огляду в автомобілі виявили таблетку наркотиків. За кермом був 22-ічний чоловік з судимістю, також в автомобілі перебували двоє дівчат 18 та 22 років.

Ск'яппакассе, коли побачив поліцейських, намагався позбутися пістолета. Але не встиг цього зробити.

🚔Incautacion de Arma de Fuego🚔



🚨Cuatro personas detenidas en Control olicial realizado en el Km 81 de Ruta Interbalnearia.



👮🏻‍♂️Operativo en conjunto con secc. 5ta. | GRT de Canelones y @DNPCaminera#DeTuLado pic.twitter.com/DVF9Ha3DYc — Dirección Nacional de Policía Caminera (@DNPCaminera) January 26, 2022

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua