Джерело - Чемпіон.
Неймовірний по красі гол забив гравець команди із дев'ятого дивізіону Англії Клеведон Таун Олі Бабінгтон.
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
Футболіст Клеведон Таун на 14-й хвилині ударом з льоту з далекої дистанції від бічної лінії відкрив рахунок у матчі проти команди Бакленд Атлетік (4:2).
Last Monday, the #Puskas Award winner was crowned.— FIFA.com (@FIFAcom) January 23, 2022
This could well be a contender next time.
Oli Babington's club @ClevedonTownFC have called it the 'Non-League goal of the season.'
It's an absolute cracker! 🚀💪👏 pic.twitter.com/5EmZiFFS0m
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