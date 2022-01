Неймовірний по красі гол забив гравець команди із дев'ятого дивізіону Англії Клеведон Таун Олі Бабінгтон.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Футболіст Клеведон Таун на 14-й хвилині ударом з льоту з далекої дистанції від бічної лінії відкрив рахунок у матчі проти команди Бакленд Атлетік (4:2).

Last Monday, the #Puskas Award winner was crowned.

This could well be a contender next time.



Oli Babington's club @ClevedonTownFC have called it the 'Non-League goal of the season.'



It's an absolute cracker! 🚀💪👏 pic.twitter.com/5EmZiFFS0m