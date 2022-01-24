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У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр

Сьогодні 16:02 Віктор Слюсаренко 211 0
Гравець англійського клубу влучив з далекої відстані
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр

Джерело - Чемпіон.

Неймовірний по красі гол забив гравець команди із дев'ятого дивізіону Англії Клеведон Таун Олі Бабінгтон. 

Про це повідомляє пресслужба ФІФА. 

Футболіст Клеведон Таун на 14-й хвилині ударом з льоту з далекої дистанції від бічної лінії відкрив рахунок у матчі проти команди Бакленд Атлетік (4:2). 

Нагадаємо ФІФА змінить систему оренди гравців.

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