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ФІФА змінить систему оренди гравців

Сьогодні 16:40 158 0
Нові правила набудуть чинності з літа 2022 року
ФІФА змінить систему оренди гравців
#ФІФА

Джерело - sport.ua.

ФІФА вирішила помітно змінити нинішню систему оренди гравців, яка набуде чинності з літа 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Тепер клуби будуть змушені укладати письмову угоду, в якій буде вказано всі умови оренди. Мінімальний термін оренди - півроку між двома трансферними вікнами, максимальний - один рік. Суборенди гравців у треті клуби будуть заборонені.

За один сезон клуб не зможе віддавати або брати в оренду з одного клубу більше трьох гравців.

Максимальна кількість оренд також буде обмежена. У сезоні 2022/2023 клуб зможе віддавати в оренду не більше 8 гравців та орендувати не більше 8 гравців. У сезоні 2023/2024 - не більше ніж 7 гравців, а починаючи з 2024 року - не більше шести. Ці обмеження не поширюватимуться на гравців молодших 21 року.

Нагадаємо Роналду отримав спецприз від ФІФА за рекорд по голах за збірну.

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