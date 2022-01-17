Джерело - Чемпіон.

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень у перший день Australian Open-2022 потрапила у курйозу ситуацію. Спортсменка відсвяткувала перемогу ще до того, як виграла поєдинок.

В останньому сеті спортсменки з'ясовували сильнішу на тай-брейку. На турнірах серії Гренд Слем, окрім Ролан Гаррос, тай-брейк у вирішальній партії грається до 10 очок, а не звичних семи.

Zheng Qinwen celebrated after winning the 7th point in a tie-break just to realize that wasn't enough pic.twitter.com/5eZUhPATz2 — Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) January 17, 2022

Ціньвень забула про правила й почала святкувати перемогу після того, як виграла сьоме очко.

У підсумку Ціньвень таки довела сет до перемоги. 19-річна китаянка несподівано обіграла Александру Саснович з рахунком 2:1 (6:3, 1:6, 7:6).

Нагадаємо, Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 2022.

Також, Світоліна оцінила старт на Australian Open.

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