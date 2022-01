Китайська тенісистка Чжен Ціньвень у перший день Australian Open-2022 потрапила у курйозу ситуацію. Спортсменка відсвяткувала перемогу ще до того, як виграла поєдинок.

В останньому сеті спортсменки з'ясовували сильнішу на тай-брейку. На турнірах серії Гренд Слем, окрім Ролан Гаррос, тай-брейк у вирішальній партії грається до 10 очок, а не звичних семи.

Zheng Qinwen celebrated after winning the 7th point in a tie-break just to realize that wasn't enough pic.twitter.com/5eZUhPATz2