Скандал дня. Журналісти назвали Джоковича підступним брехуном на відео

Джерело - Corriere dello Sport.

Скандал довкола Новака Джоковича не стихає, а натомість навіть з'являються все нові й нові приводи обговорити ситуацію із недопущенням першої ракетки світу до Australian Open-2022.

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Італійське видання Corriere dello Sport повідомляє про потайки зняте відео, на якому двоє австралійських журналістів неприязно обговорюють Джоковича. Ребекка Маддерн і Майк Амор, ведучі австралійського Channel 7, у запису назвали Новака "підступним брехуном", думаючи, що їх ніхто не чує.

Поширення відео викликало занепокоєння у керівництва каналу, через що Ребекка Маддерн змушена була вибачатися. Однак, директор із зовнішніх зв’язків Channel 7 Крейг Макферсон зробив заяву без долі провини:

"Запис є незаконним і включав приватну розмову двох колег, це був підступний і боягузливий вчинок, який порушує закон".

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