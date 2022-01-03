Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Віктор Вихрист (9-0, 7 КО) технічним нокаутом виграв у грузина Яго Кіладзе (27-6-1, 19 КО).

Після бою розміщено фото команди Вихриста.

Нагадаємо, бій Вихрист - Кіладзе завершився скандалом: у другому раунді українець вкотре відправив грузина до нокдауну, після чого рефері прийняв рішення зупинити бій, проте Кіладзе був незгодний з рішенням судді в рингу і навіть ударив його.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua