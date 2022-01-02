Ортіс - Мартін: Відео нокауту

Джерело - Чемпіон.
42-річний суперважковаговик Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) нокаутував Чарльза Мартіна (18-3-1, 16 КО) у головному поєдинку вечора боксу в Лос-Анджелесі.
У шостому раунді Ортіс потряс Мартіна, відправив на підлогу рингу, а потім почав добивати, змусивши рефері зупинити поєдинок. Відео нокауту:
DOWN GOES MARTIN! 🤯— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 2, 2022
Order #OrtizMartin NOW: https://t.co/3Zu1Q7c92G pic.twitter.com/yTduib9F9u
Раніше, Вихрист у неймовірному поєдинку переміг Кіладзе.
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