Ортіс - Мартін: Відео нокауту

Відео вирішального моменту бою

Джерело - Чемпіон.

42-річний суперважковаговик Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) нокаутував Чарльза Мартіна (18-3-1, 16 КО) у головному поєдинку вечора боксу в Лос-Анджелесі.

У шостому раунді Ортіс потряс Мартіна, відправив на підлогу рингу, а потім почав добивати, змусивши рефері зупинити поєдинок. Відео нокауту:

Раніше, Вихрист у неймовірному поєдинку переміг Кіладзе.

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