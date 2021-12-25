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COVID-19: Ексзірка НБА вимушено відновив кар'єру, він єдиний хто грав проти Джордана

Сьогодні 20:44 Андрій Твердохліб 166 0
COVID-19: Ексзірка НБА вимушено відновив кар'єру, він єдиний хто грав проти Джордана

Джерело - Чемпіон.

Ексзірка НБА Джо Джонсон відновив кар'єру через  COVID-19 і зіграв у матчі регулярного чемпіонату за Бостон проти Клівленда.

У НБА в разі форс-мажорів дуже розповсюджена практика десятиденних контрактів для вільних агентів. Наразі в Асоціації більше 100 гравців знаходяться під ковід-протоколами, тому команди змушені використовувати опцію десятиденних контрактів.

Джо Джонсон був обраний на драфті НБА командою Бостон Селтікс в 2001 році під загальним 10-м номером. Найкращі свої роки атакувальний захисник провів за Атланту Гоукс. Завершив кар'єрку баскетболіств у 2018 році в складі Х'юстона.

Символічноо, що Джонсон відновив кар'єру після феноменального рекорду Стефена Каррі - захисник був фахівцем з триочкових кидків. Джонсон посідає 14-те місце в історії за кількістю реалізованих дальних кидків (1978). 

У матчі з Кавальєрс 40-річний ветеран зіграв майже дві хвилини та набрав два очки. Таким чином, Джонсон - єдиний чинний гравець Ліги, який грав ще проти Майкла Джордана.

Відео дня. Історичний кидок Каррі з усіх можливих ракурсів

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