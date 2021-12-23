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Білодід відвідала країну, до якої їй дуже хотілося поїхати

Вчора 23:14 Віктор Слюсаренко 145 0
Відома дзюдоїстка відвідала Швейцарію
Білодід відвідала країну, до якої їй дуже хотілося поїхати
#Дар`я Білодід

Джерело - Чемпіон.

21-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо, здійснила свою давню мрію - відвідала Швейцарію.

"Привіт зі Швейцарії. Я вперше в цій країні, давно хотіла її відвідати", - прокоментувала Дар'я добірку свіжих фото.

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Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Раніше Білодід готувалася до нового сезону у турецькому спорткомплексі Gloria Sports Arena. 

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