Миколенко став гравцем Евертона - журналіст
Сьогодні 15:39 712
Серія А. Лаціо - Дженоа: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:22 534
Українська Суперліга. Хімік - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:03 630
Українська Суперліга. Прометей - Тернопіль: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 18:26 589
Українська Суперліга. Запоріжжя - Київ-Баскет: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 17:57 543
Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди
Сьогодні 17:55 1289
Українці невдало виступили у спринті на етапі Кубка світу в Ансі
Сьогодні 16:47 582
ТаТоТаке відкриває інтернет-магазин з дотепними принтами про український футбол
Сьогодні 16:22 487
Тіньовий лідер - Вілліан, Дуглас Коста в опалі та інші бразильські репатріанти з України
Сьогодні 15:26 340
Став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй
Сьогодні 13:56 573
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Білодід тренується у турецькому спорткомплексі
Білодід тренується у турецькому спорткомплексі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 18:38 136
Тіньовий лідер - Вілліан, Дуглас Коста в опалі та інші бразильські репатріанти з України
Тіньовий лідер - Вілліан, Дуглас Коста в опалі та інші бразильські репатріанти з України Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:26 337
Стильно вбралася. Дружина Бондаря опублікувала нові фото з відпочинку на Мальдівах
Стильно вбралася. Дружина Бондаря опублікувала нові фото з відпочинку на Мальдівах Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:20 487
Коммі розплакався після поразки від Ломаченка
Коммі розплакався після поразки від Ломаченка Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:44 412
У раю: Циганков зі своєю дівчиною загоряють на Мальдівах
У раю: Циганков зі своєю дівчиною загоряють на Мальдівах Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:30 851 1
Дружина Бондаря похвалилася ідеальною фігурою у купальнику на Мальдівах. ФОТО
Дружина Бондаря похвалилася ідеальною фігурою у купальнику на Мальдівах. ФОТО Віктор Слюсаренко
Вчора 15:47 2691
Аталанта Маліновського зіграє проти Роми у спеціальній формі
Аталанта Маліновського зіграє проти Роми у спеціальній формі Віктор Слюсаренко
Вчора 15:00 454
Одягнув казахський чапан: Усик сфотографувався з Диким Арманом
Одягнув казахський чапан: Усик сфотографувався з Диким Арманом Віктор Слюсаренко
Вчора 14:37 762
Зінченко зворушливо попрощався з Агуеро: нападник завершив кар'єру
Зінченко зворушливо попрощався з Агуеро: нападник завершив кар'єру Віктор Слюсаренко
Вчора 12:13 418
Тренер приходить, коли боєць готовий: Редкач показав, як треба бити по груші
Тренер приходить, коли боєць готовий: Редкач показав, як треба бити по груші Віктор Слюсаренко
Вчора 11:53 500
У Віндзорському замку Гамільтона нагородили лицарським званням
У Віндзорському замку Гамільтона нагородили лицарським званням Віктор Слюсаренко
Вчора 11:07 474
Завершив кар'єру: Агуеро не стримав сліз під час прощальної промови
Завершив кар'єру: Агуеро не стримав сліз під час прощальної промови Віктор Слюсаренко
Вчора 09:58 435
Бармен теж готовий: Степаненко з сім'єю вирушив у відпустку
Бармен теж готовий: Степаненко з сім'єю вирушив у відпустку Віктор Слюсаренко
Вчора 08:51 411
45-річний Володимир Кличко показав свій спаринг
45-річний Володимир Кличко показав свій спаринг Віктор Слюсаренко
Вчора 07:36 2236
Відео дня. Історичний кидок Каррі з усіх можливих ракурсів
Відео дня. Історичний кидок Каррі з усіх можливих ракурсів Андрій Твердохліб
15.12.2021 20:57 509
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:37 Футбол Барселона хоче придбати лівого захисника 31
19:22 Пряма трансляція Серія А. Лаціо - Дженоа: онлайн-трансляція. LIVE 534
19:16 Футбол Ікарді та Ванду підозрюють у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків 141
19:03 Пряма трансляція Українська Суперліга. Хімік - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE 630
19:00 Футбол Клуби АПЛ зустрінуться, щоб обговорити ситуацію з коронавірусом 103
18:49 Футбол Цітаішвілі може покинути Динамо 542 1
18:38 Блог Білодід тренується у турецькому спорткомплексі 141
18:30 Футбол Південноамериканські збірні гратимуть у Лізі націй з 2024 року 203
18:26 Пряма трансляція Українська Суперліга. Прометей - Тернопіль: онлайн-трансляція. LIVE 589
18:19 Біатлон Ткаленко у спринті в Ансі показав свій найгірший результат у кар'єрі 167
18:00 Бокс ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Олександр Усик 219
17:57 Пряма трансляція Українська Суперліга. Запоріжжя - Київ-Баскет: онлайн-трансляція. LIVE 543
17:55 Футбол Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди 1289
17:47 Футбол Мудрик другий раз поспіль став найкращим гравцем місяця в Шахтарі 186
17:31 Футбол Інтер розірвав контракт з Еріксеном 238
17:09 Футбол Рух оголосив про відхід Оріховського 265
16:59 Футбол Миколенко повернувся до Києва після медогляду в Евертоні 764
16:47 Пряма трансляція Серія А. Аталанта - Рома: онлайн-трансляція. LIVE 524
16:47 Біатлон Українці невдало виступили у спринті на етапі Кубка світу в Ансі 582
16:30 Футбол Мампассі перейшов до Локомотива 348
16:22 Навколо спорту ТаТоТаке відкриває інтернет-магазин з дотепними принтами про український футбол 487
16:16 Футбол Гвардіола може пропустити матч з Ньюкаслом через коронавірус 203
15:56 Пряма трансляція Українська Суперліга. Одеса - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE 536
15:55 Футбол Шацьких виділив проблему клубів УПЛ 232
15:39 Футбол Миколенко став гравцем Евертона - журналіст 712

Білодід тренується у турецькому спорткомплексі

Сьогодні 18:38 Віктор Слюсаренко 141 0
Українка продовжує активну підготовку до нового сезону
Білодід тренується у турецькому спорткомплексі
#Дар`я Білодід

Джерело - Чемпіон.

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід продовжує активну підготовку до нового сезону.

"Позитивний настрій дуже важливий абсолютно в усьому. З ним набагато легше долати себе та свої слабкості", - прокоментувала Дар'я фото із тренажерного залу.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Білодід готується до нових змагань у турецькому спорткомплексі Gloria Sports Arena.

Раніше, Білодід продемонструвала майстерність на перекладині.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()