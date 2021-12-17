Українка продовжує активну підготовку до нового сезону

Джерело - Чемпіон.

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід продовжує активну підготовку до нового сезону.

"Позитивний настрій дуже важливий абсолютно в усьому. З ним набагато легше долати себе та свої слабкості", - прокоментувала Дар'я фото із тренажерного залу.

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Білодід готується до нових змагань у турецькому спорткомплексі Gloria Sports Arena.

Раніше, Білодід продемонструвала майстерність на перекладині.

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