Джерело - Чемпіон.
Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід продовжує активну підготовку до нового сезону.
"Позитивний настрій дуже важливий абсолютно в усьому. З ним набагато легше долати себе та свої слабкості", - прокоментувала Дар'я фото із тренажерного залу.
Переглянути цей допис в Instagram
Білодід готується до нових змагань у турецькому спорткомплексі Gloria Sports Arena.
Раніше, Білодід продемонструвала майстерність на перекладині.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua