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У Фінляндії стався казус: Перед хокейним матчем замість гімну Білорусі увімкнули гімн Палау

Сьогодні 07:14 Віктор Слюсаренко 263 0
У Фінляндії стався казус: Перед хокейним матчем замість гімну Білорусі увімкнули гімн Палау
#Білорусь, #Фінляндія

Джерело - Чемпіон.

Мінське Динамо у черговому матчі КХЛ програло у середу ввечері в гостях фінському Йокеріту в овертаймі (1:2). Матч відзначився скандалом: перед початком зустрічі господарі замість гімну Білорусі включили гімн Палау.

"Через технічну проблему замість гімну Білорусі прозвучав не той гімн. Йокерит глибоко шкодує про те, що сталося. Вибачення були принесені клубом і безпосередньо команді Динамо", - йдеться у повідомленні.

У Федерації хокею Білорусі після інциденту висловили "глибоке розчарування діями організаторами матчу" та пов'язали інцидент із політикою.

"Минулий сезон вже показав нам схильність фінського клубу до впливу різних політичних сил, крім того, цього сезону представниками фінської сторони також робили спроби штучного нагнітання обстановки навколо матчу Йокерита в Мінську і переведення його зі спортивної в політичну площину. Тому інцидент з невиконанням білоруського гімну виглядає однією з ланок у загальному ланцюзі цих подій", - заявили у Мінську.

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