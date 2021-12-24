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Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні

Сьогодні 11:27 Андрій Твердохліб 11080 0
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні

Джерело - Чемпіон.

Анна Круковська - триразова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи і п'ятиразова чемпіонка України в категорії model physique (фітнес бікіні). А також інтерконтинентальний суддя федерації WBPF і тренер з фітнесу.

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У дитинстві, на жаль, батьки не віддали мене в спортивну секцію, - зізнається українка. -  Тому спортом в школі особливо не займалася. Були спроби ходити на волейбол, але якось не склалося – я була занадто крихкою в порівнянні з іншими дівчатами. Одного разу мене занесло на шейпінг. Ходила туди із задоволенням, але недовго. Тренер пішла в декрет. На цьому заняття спортом в шкільні роки закінчилися.

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Після школи вступила до університету на психологічний факультет. Навчалася на заочному і працювала офіс-менеджером в одній невеликій компанії. Тоді ж замислилася над тим, як не хочеться мені робити те, що потрібно, за великим рахунком, іншим людям. Тобто сидіти в офісі від дзвінка до дзвінка. Дивилася у вікно і думала, як добре людям, які зараз гуляють по вулиці, в той час як мені потрібно сидіти на роботі, як у в'язниці. Ще з дитинства розуміла, що я не хочу жити як всі, хочу більшого.

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А коли людина дійсно чогось хоче, то доля обов'язково підкидає знаки і можливості досягати свої цілі. Так сталося і в мене. Я почала займатися в тренажерному залі. Спочатку просто для себе. Зрозуміла, що це моє. Почала виступати. Захоплення спортом стало моєю професією. Беручи участь в змаганнях, відвідала безліч цікавих країн. Тепер подорожі - одне з моїх головних хобі. Так само рада можливості допомагати людям знаходити тіло мрії і мотивувати їх ставати на шлях здорового способу життя.

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А ви здивовані тим, що Анна тричі вигравала чемпіонат світу у категорії model physique (фітнес бікіні)?

Максим Розенко, Чемпіон

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