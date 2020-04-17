Джерело - Чемпіон.

У свої 24 роки Уляна Шух встигла попрацювати і тренером, і журналісткою. У 20 років Уляна стала наймолодшим в історії тренером збірної України з легкої атлетики. В Мінмолодьспорту пропрацювала понад 2 роки.

"Моє перше відрядження в якості team lead було на Командний чемпіонат Європи з легкоатлетичних метань на Канарські острови, - пригадує українка. - Мені був 21 рік, я очолювала команду, де з 24 спортсменів лише 2 були молодші за мене, а на літаку до цього я ніколи не літала. Про те, що це мій перший політ і перше відрядження ніхто з команди не здогадався"

Шух є представницею відомої спортивної династії.

"У мене - спортивна родина, - підтверджує Уляна. - Бабуся та дідусь – тренери з гімнастики та легкої атлетики, мама з татом – тренери з легкої атлетики, сестра – титулована українська легкоатлетка, брату поки 16, але він вже також чемпіон України зі стрибків із жердиною у своїй віковій категорії. Я з 17 років працювала тренером з бейбі-фітнесу, з 19 – персональним тренером в тренажерному залі".

На телебачення Шух потрапила випадково.

"Продюсер телеканалу XSPORT Дмитро Лазуткін запропонував спробувати себе в ролі ведучої спортивних новин, - пригадує Уляна. - Спробувала, вийшло, зрозуміла, що моє, залишила Мінмолодьспорту заради кар’єри ведучої. Вела програми XSPORT NEWS, XSPORT studio, Час чемпіонів. Зараз працюю ведучою телеканалу 36,6 TV. Працюю в проєктах "У формі #зірки" - це шоу про те, як українські зірки тримають себе у формі, і "вПіжамі" - це ранкова зарядка вдома. 3 квітня на телеканалі Кус-Кус, а згодом і на 36,6 TV відбудеться прем’єра авторського кулінарного шоу "Корисна кухня". Героями програми стануть експерти у сфері здорового способу життя: лікарі, йоги, вегетаріанці, фітнес-моделі, стронгмени і т.д., які приготують зі мною корисні страви, розвінчають міфи та упередження на тему здоров’я і дадуть поради, як його покращити. Заплановані зйомки ще одного проєкт, але поки це таємниця"

Зі спортом українка на "ти" з перших кроків життя.

"Професійно грала в теніс в дитинстві, КМС з легкої атлетики та пауерліфтингу, плаваю всіма стилями (так, навіть батом), добре вмію і обожнюю грати в баскетбол та волейбол - зізнається Уляна. – Також мене завжди приваблювали екстремальні види спорту. У 15 років була членом команди з роуп-джампінгу, понад 50 разів стрибала з Пішохідного мосту, у 16 вперше стрибнула з парашутом, трохи займалася слеклайном, пробувала себе на сноуборді. Можу вигадати тренування на всі групи м’язів на рівному місці. Останнім часом мене надзвичайно запалює серфінг! Це моя невиліковна хвороба і любов до мурашок одночасно. Минулого року відвідала етап чемпіонату світу WSL (Wоrld Surf League), на власні очі бачила Габріеля Медіну, Каноа Ігараші, а легендарного Келлі Слейтера взагалі на відстані витягнутої руки! Двічі їздила в серфінг-кемпи, потроху беру хвилі на line up".

Свою причетність до ЗОЖ-ком’юніті українка пояснює просто

За що обожнюю спорт і ЗОЖ-ком’юніті, то це за людей, - стверджує Уляна. - Тусовки, які збираються разом пограти у волейбол на пляжі, позайматися йогою на заході сонця, половити хвилі в океані – завжди найпривітніші, найбільш свідомі та щирі. Це спільнота, членам якої весело без алкоголю, які дбають про своє здоров’я, шанобливо ставляться одне до одного. І я пишаюся бути частинкою такого суспільства!

Максим Розенко, Чемпіон

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