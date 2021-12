Серед претендентів на звання автора найкращого голу групового етапу жіночої Ліги чемпіонів є гол української гравчині Житлобуд-1 Ольги Овдійчук.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Вона забила гол у ворота Брейдабліка (2:0).

Серед конкурентів Овдійчук опинилися Ліке Мартенс з Барселони та її гол у ворота Кеге (5:0), Фрідолін Рольфе з Барселони та її гол у ворота Арсеналу (4:0), Стефані Кетлі з Арсеналу та її гол у ворота Кеге (5:1), Каролайн Меллер з Реала та її гол у ворота Брейдабліка (5:0) та Саманта Керр із Челсі та її гол у ворота Вольфсбурга (3:3).

