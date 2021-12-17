Нещодавно у мережі з'явилося відео з роздягальні Коммі після бою

Джерело - Чемпіон.

Ганський боксер Річард Коммі емоційно відреагував на поразку від Василя Ломаченка.

У мережі з'явилося відео з роздягальні Коммі після бою. Ганський боксер не зумів стримати сліз.

This moment between @RichardCommey & his corner backstage... 🙏



Heart of a lion.



REAL TIME EPILOGUE ➡️ https://t.co/ORf0wVDe4q pic.twitter.com/3uLuQWOkJr — Top Rank Boxing (@trboxing) December 16, 2021

Нагадаємо, Коммі програв Ломаченку одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Василь Ломаченко вирішив відповісти всім, хто розкритикував його за святкування перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного міста Білгород-Дністровського, а не України.

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