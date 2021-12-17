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Коммі розплакався після поразки від Ломаченка

Сьогодні 13:44 Віктор Слюсаренко 255 0
Нещодавно у мережі з'явилося відео з роздягальні Коммі після бою
Коммі розплакався після поразки від Ломаченка
#Коммі, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Ганський боксер Річард Коммі емоційно відреагував на поразку від Василя Ломаченка.

У мережі з'явилося відео з роздягальні Коммі після бою. Ганський боксер не зумів стримати сліз.

Нагадаємо, Коммі програв Ломаченку одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Василь Ломаченко вирішив відповісти всім, хто розкритикував його за святкування перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного міста Білгород-Дністровського, а не України.

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