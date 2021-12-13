Український боксер Іван Редкач відреагував на слова колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Володимира Кличка, який розкритикував Василя Ломаченка за те, що після перемоги над Річардом Коммі він підняв прапор рідного міста, а не України.

"Василь міг би отримати подяки та слова привітання, а краще навіть винагороду від своєї держави, бо все-таки в кишені має український паспорт, і весь світ знає його як представника України. Як патріотизм могли б виділити гонорар, або хоч грамоту, а то на голому патріотизмі все-таки голодно.

З великою повагою до Кличка-молодшого скажу, що легко копіювати слова з Вікіпедії про значення патріотизму, коли старший брат мер Києва. Але мій пост не про вас. А про те, що важливо - це перемога. І ось, що має обговорюватися, а то з яким прапором вийшов. Це прапор його рідного міста, який, можливо, дав йому більше, ніж вся Україна. Наприкінці дня важлива перемога і все. Бокс це командна гра, а індивідуальний вид спорту. Боксер виходить на ринг один, і б'ється він один, і хоч із горщиком на голові важлива перемога. Звичайно ж мене звинуватить у лицемірстві тощо.

Для мене Василь спортсмен, боксер, атлет, який підняв Україну та про неї почули більше. Звичайно амбіції у нього завищені і поведінка в рингу не зовсім доречна, давати вказівку куту суперника та рефері. Знову ж таки, для когось це вчинок Вася-Левове серце, а для когось Вася-понторіз. Так і із прапором. Виніс погано, не виніс погано, прапор міста рідного погано, все не так і завжди є ті, кому завгодно, а кому ні. І все-таки головне - це перемога", - написав Редкач.