Жіноча команда скористалася перервою у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Жіноча команда Шахтаря, яка виступає в українській Першій лізі, стала учасником фотопроєкту Стиль великого міста.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У рамках проєкту дівчата показуватимуть своє життя за межами футбольного поля, говоритимуть про свої улюблені місця, подорожі, уподобання в книгах та кіно.

Сьогодні в офіційному Instagram команди була представлена ​​перша частина фотопроєкту - улюблені місця.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Shakhtar Women (@shakhtarwomen)

Нагадаємо, чоловічий Шахтар хоче обміняти Соломона на Бога.

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