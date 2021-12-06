Джерело - Чемпіон.
Жіноча команда Шахтаря, яка виступає в українській Першій лізі, стала учасником фотопроєкту Стиль великого міста.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У рамках проєкту дівчата показуватимуть своє життя за межами футбольного поля, говоритимуть про свої улюблені місця, подорожі, уподобання в книгах та кіно.
Сьогодні в офіційному Instagram команди була представлена перша частина фотопроєкту - улюблені місця.
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