Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року

Джерело - Чемпіон.

Два голи вінгера Динамо Беньяміна Вербича в ворота Вереса в 17 турі УПЛ перервали гольову засуху футболіста, яка тривала більше року.

До звітнього поєдинку Вербич востаннє забивав за киян у чемпіонаті України ще 28 листопада 2020 року в ворота полтавської Ворскли. Щоправда, словенець пропустив майже півроку через травму після чого втратив місце в стартовому складі.

Загалом у чемпіонатах УПЛ за Динамо Вербич забив 27 голів у 78 матчах. Також на рахкнку Вербича 7 голів у єврокубках: 2 - в Лізі чемппіонів, 5 - у Лізі Європи та 4 голи в Кубку України.

Динамо розгромило на виїзді Верес (0:3) і разом із Шахтарем очолює турнірну таблицю УПЛ. В обох команд по 44 очки після 17 матчів.

Нагадаємо, у звітньому турі голкіпер Ворскли Дмитро Різник встановив феноменальний рекорд.

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