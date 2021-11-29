Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні

Джерело - Чемпіон.

У матчі чергового туру Другої Ліги львівські Карпати приймали Діназ Вишгород. Гра припала на четверту суботу листопада - саме у цей день в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів.



Ультрас Карпат не лишилися осторонь і вивісили красномовний банер, що засуджує комуністичний режим:

Після поєдинку до фанатів долучилися і гравці. Привід був: львів'яни лідирують у турнірній таблиці групи А Другої Ліги.

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