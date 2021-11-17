З ким зіграє Україна: визначились усі учасники плей-оф кваліфікації ЧС-2022

В плей-оф зіграють 12 команд.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України, посівше 2 місце в групі D кваліфікації чемпіонату світу, потрапила до числа учасників плей-оф ЧС-2022.

Усі учасники

Сіяні

Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Вельс.

Несіяні

Польща, Македонія, Туреччина, Україна, Австрія, Чехія.

Формат

• У стикових матчах візьмуть участь десять команд, які посіли другі місця у відбіркових групах, та дві команди, які відібрано на основі загального рейтингу Ліги націй сезону-2020/21 (Австрія та Чехія).

• Дванадцять збірних за підсумками жеребкування буде розподілено на три квартети, кожен із яких розіграє по одній путівці на ЧС-2022.

• Плей-оф пройде у форматі півфіналів та фіналів з одного матчу. Півфінали відбудуться 24 березня 2022 року, фінали - 29 березня 2022.

• Збірна України, яка стала несіяною, зіграє півфінальний матч в гостях.

• Росія та Україна не зможуть зустрітися у стикових матчах.

Жеребкування стикових матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 відбудеться 26 листопада 2021 року.