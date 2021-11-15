 Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова

Сьогодні 13:52 Андрій Твердохліб 30596 0
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова

Джерело - Чемпіон.

Представниця Дніпра Олена "the Hunter" Овчиннікова - багаторазова чемпіонка світу та Європи з кікбоксингу, таїландському боксу та К-1.

У 2019 році українка увішла до 20 найкрасивіших дівчат UFC за версією theTHINGS.com. А її прізвисько - "the Hunter" говорить саме за себе.

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