Дівчина дня: еротична фотосесія українки, яка зробила собі більше 10 пластичних операцій

Джерело - Чемпіон.

Аліна Тимофєєва - співачка, відома як Alina Tim, актриса і психотерапевтка. Аліна зробила більше десятка пластичних операцій, але на відміну від дев'яноста дев'яти відсотків нашого шоу-бізнесу дівчина цього не приховує і, здається, навіть пишається цим.

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Розмір грудей у Аліни - другий. Бюст збільшила собі ще в сімнадцять років через те, що тодішній бойфренд заявив дівчині, мовляй її груди - занадто плоскі та маленькі. Дівчина жартує: якщо б не поспішили тоді з таким рішенням, можливо, свої груди у неї теж зросла б до другого, а то й третього розміру. Вчитися на психолога Аліна теж пішла через проблеми з чоловіками і невпевненості в собі. Дівчині так сподобалося розбиратися в собі і міняти якість свого життя, що зараз у неї в наявності дві вищі освіти з психології та близько десятка сертифікатів по RPT (технологія миттєвих трансформацій), НЛП (нейролінгвістичне програмування) та інших актуальних техніках терапії.

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Аліну з дитинства тягнуло до занять спортом, але вона була дуже хворобливою дитиною.

З моїм пороком серця мене б не взяли ні в одну секцію, адже помри я десь на змаганнях, тренера б просто посадили, - зізнається українка. - Так що в дитинстві я брала собак, говорила мамі, що йду їх вигулювати в ліс, а сама там бігала. Потайки від мами плавала в озері. Мама потім ще питала, чому я така засмагла. Я намагалася всіляко викрутитися, поки мене не здали сусіди.

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Для мене спорт - невід'ємна частина життя. На жаль, люблю шкідливу їжу і алкоголь, але саме спорт дозволяє мені зберегти фігуру у відмінному стані, не дивлячись на шкідливі звички! Зараз на карантині це все, звичайно, складніше, але все одно викручуюся - роблю зарядку в домашніх умовах або сідаю в машину, виїжджаю в ліс і бігаю там.

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Нещодавно у мене вийшов кліп "Пою и пью". В цьому кліпі у мене багато танцювальних елементів. Це був наш з режисером творчий експеримент. За тиждень до зйомки розучувала хореографію в квартирі моєї продюсеркі перед дзеркалом - всі танцювальні класи вже були закриті. І після зйомки загорілася диким бажанням зайнятися танцями більш професійно. Як тільки закінчиться карантин - знайду собі студію до душі. І обов'язково запишуся в басейн!

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Дивлячись на фото Аліни, ви б повірили, що вона зробила собі більше 10 пластичних операцій?

Анна Салата

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