Каррі встановив новий рекорд НБА

Гравець дивує навіть тренера

Джерело - Чемпiон.

Стеф Каррі став 18-м гравцем в історії НБА, який набрав в одній грі 50 очок і 10 асистів, ставши найстаршим гравцем з цього списку (33 роки).

Про це повідомляє The Athletic.

Раніше рекордсменом у цьому показнику був легендарний Вілт Чемберлен, який у віці 31 року у матчі 1968 року набрав 53 очки, 32 підбирання та 14 передач.

Головний тренер Ворріорз Стів Керр продовжує дивуватися досягненням Каррі:

"Просто приголомшлива гра у виконанні Стефа. Він був неймовірний. Мені хочеться сказати, що я ніколи такого не бачив, але насправді я спостерігаю за чудесами у виконанні Каррі протягом семи років, тож безперечно вже бачив щось подібне. Але це, як і раніше, виглядає неймовірно".

Каррі набрав 50 очок у переможній грі регулярного чемпіонату проти Атланти Гоукс.