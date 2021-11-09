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Каррі першим у сезоні набрав 50 очок

Сьогодні 10:24 Андрій Твердохліб 90 0
Каррі першим у сезоні набрав 50 очок

Джерело - Чемпіон.

Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі набрав 50 очок у переможній грі регулярного чемпіонату проти Атланти Гоукс.

Таким чином Каррі став першим гравцем, якому дістався цієї позначки в сезоні 2021/22. Баскетболіст реалізував 14 із 28 кидків із гри (9/19), зібрав 7 підбирань і зробив 10 асистів.

Воїни впевнено лідирують у чемпіонаті, здобувши 9 перемог у 10 матчах.

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