Джерело - Чемпіон.
Бронзова призерка Олімпійських ігор, дзюдоїстка Дар'я Білодід не лише вправно бореться на татамі. Українська спортсменка вправно володіє своїм тілом на перекладині.
"Рекорд - 67 разів", - повідомила спортсменка в своєму Instagram.
Раніше Білодід позмагалася в боротьбі з Беленюком і отримала іменну зірку на Площі чемпіонів.
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