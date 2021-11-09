Джерело - Чемпіон.

Бронзова призерка Олімпійських ігор, дзюдоїстка Дар'я Білодід не лише вправно бореться на татамі. Українська спортсменка вправно володіє своїм тілом на перекладині.

"Рекорд - 67 разів", - повідомила спортсменка в своєму Instagram.

Раніше Білодід позмагалася в боротьбі з Беленюком і отримала іменну зірку на Площі чемпіонів.

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