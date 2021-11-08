Білодід у двох купальниках втекла з осіннього Києва грітися під сонцем

Джерело - Чемпіон.

Відома українська дзюдоїстка, чемпіонка і зірка літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо Дар'я Білодід активно ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями в соцмережі Instagram, де за нею стежить вже майже півмільйона людей.

Цього разу красуня попрощалася з холодним і дощовим Києвом, і вирушила на відпочинок у теплі краї. У своєму новому повідомленні спортсменка похвалилася відмінною фігурою, позуючи на пісочку в Арабських Еміратах.

"Hi from sunny Dubai (Привіт з сонячного Дубая)", - поділилася сонячним настроєм Білодід.

На пляжі вона опинилася в зеленому купальнику-бікіні, поверх якого одягла біле боді з номером на грудях. Хоча, можливо, це такий фасон купальника. Вона стоїть на колінах на піску, притримуючи рукою козирок білої панамки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

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