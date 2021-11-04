Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін здійснив яскравий сейв у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів з Реалом (1:2).
20-річний футболіст відбив удар впритул від Луки Модрича.
Також УЄФА відзначив сейв воротаря Мілана Чіпріана Татарушану в матчі з Порту (1:1).
🔝 Sensational stops! Who did it best?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021
🇷🇴 Ciprian Tătăruşanu
🇺🇦 Anatolii Trubin@GazpromFootball | #UCLsaves | #UCL pic.twitter.com/sBc7huTqo8
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