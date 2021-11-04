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#Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін здійснив яскравий сейв у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів з Реалом (1:2).

20-річний футболіст відбив удар впритул від Луки Модрича.

Також УЄФА відзначив сейв воротаря Мілана Чіпріана Татарушану в матчі з Порту (1:1).

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