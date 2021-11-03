Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді грає з мадридським Реалом.
На 61-ій хвилині матчу після чудової комбінації з використанням коротких передач Бензема забив гол і вдруге вивів вперед Реал.
Нагадаємо, на 14-ій хвилині матчу Вінісіус обікрав Марлона і віддав передачу на Бензема, якому залишилося влучити у пусті ворота Трубіна. На 39-ій хвилині Фернандо зрівняв рахунок.
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