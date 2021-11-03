Француз оформив дубль у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді грає з мадридським Реалом.

На 61-ій хвилині матчу після чудової комбінації з використанням коротких передач Бензема забив гол і вдруге вивів вперед Реал.

Нагадаємо, на 14-ій хвилині матчу Вінісіус обікрав Марлона і віддав передачу на Бензема, якому залишилося влучити у пусті ворота Трубіна. На 39-ій хвилині Фернандо зрівняв рахунок.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua